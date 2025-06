Altro che taglio delle tasse Ci rimettono operai e impiegati

Mentre la premier Giorgia Meloni si impegna a promuovere il taglio delle tasse per il ceto medio, i dati parlano chiaro: operai e impiegati sono i veri perdenti di questa manovra. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio evidenzia come le misure strutturali abbiano invece aumentato il prelievo fiscale, aggravando la situazione di chi lavora ogni giorno per costruire il nostro Paese. Una realtà da affrontare con chiarezza e determinazione.

Giusto martedì la premier Giorgia Meloni ha rilanciato lo slogan del taglio delle tasse per il ceto medio. Ieri l’Ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che il disposto combinato nella manovra 2025 tra le misure che hanno reso strutturali la decontribuzione e l’accorpamento delle aliquote dell’Irpef ha di fatto comportato un aumento del prelievo da drenaggio fiscale, associato a 2 punti percentuali di inflazione, più alto di circa 370 milioni (+13 per cento). Vale a dire più tasse soprattutto per operai e impiegati. Una vera e propria beffa per i lavoratori. L’intensificazione del drenaggio fiscale è concentrata sui lavoratori dipendenti anche se in misura differenziata: la variazione percentuale dell’imposta dovuta a tale fenomeno passa dal 3,2 al 5,5 per cento per gli operai e dall’1,7 al 2,3 per cento per gli impiegati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altro che taglio delle tasse. Ci rimettono operai e impiegati

In questa notizia si parla di: tasse - taglio - operai - impiegati

Wall Street in calo: rendimenti dei Treasury in aumento e taglio tasse Trump in discussione - Wall Street in calo, con i rendimenti dei Treasury in aumento: quelli a 30 anni salgono al 5%, e quelli a 10 anni raggiungono il 4,53%.

Alla fine operai e impiegati pagano più tasse grazie a Giorgia Meloni. Aumentano le tasse, il debito, gli sbarchi. E la destra applaude Vai su Facebook

Taglio al cuneo fiscale, ma il fiscal drag colpisce i salari: operai e impiegati i più penalizzati. Più gettito per lo Stato, meno potere d’acquisto per i lavoratori; Altro che taglio delle tasse. Ci rimettono operai e impiegati; Salari, la beffa per i dipendenti: il nuovo cuneo fiscale aumenta le tasse.

Salari, la beffa per i dipendenti: il nuovo cuneo fiscale aumenta le tasse repubblica.it scrive: Il rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio svela l’effetto perverso del fiscal drag: operai e impiegati finiscono per pagare 370 milioni in più del ...