Altro che Onlyfans Belen è casta e single La showgirl difende la maternità e dice | Per me l’uomo porta i pantaloni

C’è chi approfitta dell’estate per esibire il superfluo, e chi, come Belen Rodriguez, per riaffermare l’essenziale. Fotografata in barca a Capri dal settimanale Chi, la showgirl argentina torna in forma smagliante, ma stavolta sono le parole – più delle curve – a rubare la scena. Belen: “Donna, mamma e lavoratrice”. «Sarà l’estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare» racconta Belen, parlando di Sardegna, amiche e bambini. Niente jet-set, niente fidanzati da red carpet: «L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it