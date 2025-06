Altro che cortei pro Gaza l’inchiesta Genus Album smaschera il vero antisemitismo che cresce sulla Rete E l’ipocrisia di chi distorce la solidarietà

In un panorama segnato da strumentalizzazioni e ipocrisie, l'inchiesta "Genus Album" smaschera il vero volto dell'antisemitismo che si diffonde online, spesso nascosto dietro la retorica della solidarietà. Mentre si grida all’antisemitismo per delegittimare chi denuncia i crimini a Gaza, l'estrema destra italiana alimenta odio e nostalgia nazista, traendo vantaggio dal clima di tensione. È ora di smascherare questa doppiezza e affrontare con serietà il problema.

Mentre si grida all'antisemitismo per delegittimare chi denuncia i crimini a Gaza, l'estrema destra italiana continua a coltivare l'odio razziale e la nostalgia del nazismo, anche tra i più giovani. Nel dibattito pubblico italiano – come in molti altri paesi europei – l'accusa di antisemitismo è diventata un'arma a orologeria. Un'etichetta pronta a scattare contro chiunque critichi le politiche israeliane, anche quando queste violano palesemente il diritto internazionale. È un cortocircuito studiato: chi sostiene i diritti del popolo palestinese viene assimilato a chi nega la Shoah, mentre chi celebra i carnefici in camicia nera resta spesso sullo sfondo, impunito e protetto dal silenzio istituzionale.

