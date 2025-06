Alpinisti trovati morti sul Monviso | Michele Bruzzone aveva una pizzeria Daniela Colocci era brigadiere dei carabinieri

Tragedia sul Monviso: sono stati ritrovati senza vita Michele Bruzzone, titolare della pizzeria La Conca d'Oro di Cengio, e Daniela Colocci, brigadiere dei Carabinieri. Due vite, legate alla passione per la montagna e il servizio, si sono spezzate in un tragico incidente. La loro scomparsa ha sconvolto le comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza in alta quota. Una perdita che lascia un vuoto profondo.

Sono stati ritrovati privi di vita i due alpinisti dispersi sul Monviso. Sono Michele Bruzzone di Cengio (Savona), di 55 anni, titolare della pizzeria La Conca d'Oro di Cengio?, e Daniela. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alpinisti trovati morti sul Monviso: Michele Bruzzone aveva una pizzeria, Daniela Colocci era brigadiere dei carabinieri

In questa notizia si parla di: alpinisti - monviso - michele - bruzzone

Piemonte, trovati morti due alpinisti dispersi sul Monviso - Tragedia sul Monviso: due alpinisti dispersi sono stati trovati ormai senza vita sulla parete Nord, dopo ore di angosciante ricerca.

Su questo argomento da altre fonti

Cengio, è Michele Bruzzone uno degli alpinisti morti durante una scalata al Monviso; Sono due savonesi gli alpinisti morti sul Monviso, Michele Bruzzone e Daniela Colocci; Ecco chi sono i due alpinisti savonesi morti sul Monviso, la donna era una carabiniera.

Alpinisti morti sul Monviso, Michele Bruzzone e Daniela Colocci arrivavano dal savonese - La donna, 33 anni, apparteneva all'Arma dei Carabinieri a Varazze ...

Due alpinisti liguri morti sul Monviso - Sono Michele Bruzzone di Cengio (Savona), di 55 anni, e Daniela Colocci, di 33 anni, brigadiere in servizio nella stazione carabinieri di Varazze (Savona), i due alpinisti ritrovati privi di vita sul ...