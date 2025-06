Alpinisti dispersi sul Monviso recuperati i corpi | il video delle ricerche

La tragedia sul Monviso ci ricorda la pericolosità dell’alta quota e l’importanza della prudenza in montagna. Dopo giorni di intense ricerche, sono stati recuperati i corpi dei due alpinisti dispersi, coinvolti in un tragico incidente durante l’ascensione del Canale Coolidge. Il video delle operazioni di salvataggio testimonia il coraggio e la determinazione di chi si è impegnato nelle ricerche. Ecco cosa è successo in questa drammatica vicenda.

Ecco il video delle ricerche dei due alpinisti dispersi sul Monviso da lunedì 9 giugno e ritrovati senza vita oggi, 11 giugno. La coppia era partita lunedì con l’intenzione di raggiungere il bivacco Villata da cui partire nella notte del 10 per l’ascensione del Canale Coolidge che percorre il versante settentrionale della montagna. I due sono morti presumibilmente dopo essere precipitati durante l’ascensione. Questa mattina si è proceduto con il trasporto in quota dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese che sono stati sbarcati al bivacco Andreotti per verificare l’eventuale percorso di discesa e in cima al Monviso per accertare un eventuale passaggio anche consultando il libro di vetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alpinisti dispersi sul Monviso, recuperati i corpi: il video delle ricerche

