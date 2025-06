Alluvione Rete Civica | Residui delle frane nel bolognese smaltiti a Forlì Si chiarisca il costo

L'emergenza alluvione e frane in Appennino ha sollevato numerosi interrogativi sulla gestione dei residui prodotti. Rete Civica, con l’interpellanza firmata da Marco Mastacchi e sostenuta da Elena Ugolini, chiede trasparenza sui costi di smaltimento nel bolognese, evidenziando come molte aree siano ancora alle prese con i residui delle frane. È fondamentale comprendere a fondo questa voce di spesa per garantire interventi efficaci e sostenibili.

"Chiarire i costi per lo smaltimento dei residui delle frane in Appennino". A porre il quesito è Rete Civica con un'interpellanza a prima firma Marco Mastacchi e sottoscritta anche dalla capogruppo Elena Ugolini. Nell'atto ispettivo si ricorda come "in diversi territori del nostro Appennino.

