Alluvione nelle Marche cambia il giudice e l' udienza slitta di quattro mesi

Un altro intoppo nel doloroso processo che riguarda l’alluvione devastante nelle Marche del settembre 2022, che causò 13 vittime tra cui il piccolo Mattia Luconi. La causa, originariamente prevista per essere discussa a breve, ha subito un cambio di giudice e una sospensione di ben quattro mesi. La giustizia si prende il suo tempo, ma la memoria delle vittime resta viva e impone una riflessione più profonda sulla prevenzione e la sicurezza.

ANCONA – Un altro stop per l'udienza preliminare dell'alluvione di settembre 2022, quella che colpì le Marche con due fiumi esondati, il Misa e il Nevola, responsabili di 13 morti tra cui Mattia Luconi, un bambino di soli 8 anni. Era originario di Barbara. Al tribunale di L'Aquila, chiamato a.

