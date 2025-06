Alluvione Comitato in assemblea | Siamo più delusi che arrabbiati

L’assemblea dei Comitati alluvionati di Campi ha acceso i riflettori sulla delusione profonda e sulla rabbia inespressa degli abitanti, ancora piegati dal ricordo della drammatica alluvione di due anni fa. Nonostante le sfide, il gruppo del Comitato Racchio 2023 si conferma deciso a non mollare, rinnovando il loro impegno per ottenere giustizia e azioni concrete. La strada è ancora lunga, ma la loro determinazione rimane forte e inarrestabile.

Sono stanchi i campigiani che due anni fa hanno dovuto fare i conti con l’alluvione. Lo sono sicuramente quelli che fanno parte del Comitato alluvionati campigiani 2023 Il Racchio. Più delusi che arrabbiati, ma senza alcuna intenzione di mollare. Lo hanno detto a chiare note lunedì sera nel corso dell’assemblea in cui è stato fatto il punto della situazione dopo l’incontro con la Regione e la richiesta di accesso agli atti al Comune di Campi. Un centinaio i presenti, a fronte di circa 300 iscritti, in una serata che ha messo in luce soprattutto due aspetti: ok i lavori di consolidamento degli argini fatti fino a oggi, ma troppa, troppa lentezza per quanto riguarda i ristori che in tanti devo ancora avere. 🔗 Leggi su Lanazione.it