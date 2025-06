All’Italia serve una strategia per abbassare le bollette di A Corrado

paese: le bollette energetiche. Mentre il governo si concentra su altre priorità, cresce il senso di ingiustizia tra cittadini e imprese, lasciati soli a fronteggiare un insostenibile aumento dei costi. È essenziale ideare una strategia efficace che ridimensioni questa disparità e riporti equilibrio e speranza nel cuore dell’Italia produttiva. Solo così potremo invertire questa tendenza e garantire un futuro più equo per tutti.

Mentre sembra sempre che il governo Meloni abbia cose più importanti da fare, in Italia si aggira indisturbato un Robin Hood impazzito che svuota le tasche a cittadine e cittadini e alle piccole e medie imprese, spina dorsale del nostro tessuto economico e produttivo, per gonfiare quelle dei ricchi, che diventano sempre più ricchi. Una storia distopica senza lieto fine, almeno per il momento, giocata attorno ad uno degli assi strategici del Paese e dell’Europa tutta: l’energia. Le a? ermazioni appena fatte sono facilmente verificabili, del resto; è su? ciente porre l’attenzione su quanto le grandi aziende energetiche continuino a infrangere record, registrando profitti eccezionali, mentre la produttività industriale italiana è calata consecutivamente per 25 mesi e non c’è azienda (a partire dalla stessa Confindustria) o associazione dei consumatori che non chieda azioni urgenti per abbattere il costo insostenibile delle bollette. 🔗 Leggi su Tpi.it