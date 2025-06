All’ex Macello appuntamento con la Festa de l’Unità cittadina Democraticamente Noi

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Modena! La Festa de l’Unità, dal titolo “Democraticamente Noi”, aprirà le sue porte giovedì 12 giugno 2025 presso l’Ex Macello, un luogo ricco di storia e convivialità. Per tutto l’estate, ogni fine settimana promette incontri, musica, cultura e occasioni di confronto. Non perdere l’opportunità di partecipare e contribuire a rafforzare il nostro senso di comunità: insieme, possiamo fare la differenza!

