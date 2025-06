Allerta caldo venerdì bollino arancione a Torino | temperature fino a 34° gradi

Prepariamoci a vivere un’ondata di calore intensa: venerdì 13 giugno, Torino si tingerà di arancione con temperature che raggiungeranno i 34°C, annunciando ufficialmente l’arrivo dell’estate. Dopo settimane di piogge e cieli grigi, il sole splenderà più forte che mai, portando con sé giornate da record. È il momento di prepararsi al grande caldo e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dall’ondata di caldo che si prospetta.

