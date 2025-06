Allerta caldo quali sono le città con bollino arancione domani 11 giugno | temperature fino a 35°

L'ondata di caldo africano continua a mettere a dura prova l'Italia, con temperature che raggiungono punte di 35 gradi e tre città in allerta arancione. Bolzano, Campobasso e Perugia sono le mete più calde di domani, 11 giugno, sotto il bollino arancione. È fondamentale restare informati e adottare le giuste precauzioni per proteggersi dal rischio di colpi di calore e disidratazione. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore.

Continua l'ondata di calore portata dall'anticiclone africano nella penisola italiana: le temperature oscillano dai 25 ai 34 gradi, con 3 bollini arancioni segnalati per oggi a Bolzano, Campobasso e Perugia dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allerta caldo a Roma, l’avviso del Ministero della Salute: “Temperature fino a 30 gradi” - Roma si prepara a vivere un sabato rovente: il Ministero della Salute ha emesso un bollettino giallo per l’allerta caldo, con temperature che toccheranno i 30 gradi.

Il Ministero della Salute ha dirmato un bollettino giallo di allerta caldo per sabato 31 maggio. Le temperature sono in aumento, con picchi di 30 gradi per l’anticiclone africano. Partecipa alla discussione

? #Allerta caldo: un imponente anticiclone porterà temperature estreme sull’#Italia. ? Picchi di #caldo che colpiranno soprattutto il fine settimana. Mappe #meteo previsionali: https://f.mtr.cool/gomwtohcal Partecipa alla discussione

