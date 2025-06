Allerta caldo per Roma e 5 città | ecco quando Il meteorologo | Settimana di fuoco

Roma e altre cinque città italiane si preparano a vivere una settimana da record, con temperature in aumento e un’ondata di caldo intenso. Il meteorologo prevede giorni da bollino arancione, segnando un rischio elevato per la salute. La settimana di fuoco sta arrivando: scopriamo insieme i dettagli e come affrontare questa ondata di calore per proteggersi al meglio.

Roma, 11 giugno 2025 – L’Italia si risveglia sotto la morsa del caldo, dopo settimane di alternanza tra piogge e temperature in rialzo. Ci aspetta una settimana caldissima: in particolare giovedì, quando è prevista una giornata da bollino arancione – allerta di livello 2 che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute" – per Roma e altre 5 città: Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia e Rieti. Saranno invece da bollino giallo, livello 1 di pre-allerta, 12 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Verona e Viterbo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allerta caldo per Roma e 5 città: ecco quando. Il meteorologo: "Settimana di fuoco”

