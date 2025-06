Allenatore nazionale sondaggio anche per Mourinho

Il futuro della panchina azzurra si fa sempre più incerto e affascinante. Con Rino Gattuso che si avvicina al ruolo, le alternative si moltiplicano e anche i grandi nomi come Mourinho sono sotto la lente. Dopo il rifiuto di Pioli, il presidente federale ha sondato il terreno, ma la proposta per lo Special One è stata declinata. Resta da scoprire quale strada imboccherà la Nazionale nel suo cammino verso il Mondiale.

Rino Gattuso si avvicina alla panchina della Nazionale. Dopo i rifiuti di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, il nome dell’ex tecnico di Napoli e Milan prende quota. A delineare questo scenario è Il Corriere dello Sport, che conferma come alternative Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, ma rivela anche un interessante retroscena. Tentativo per Mourinho ma proposta declinata. Nelle ore successive al “no” di Pioli, infatti, il presidente federale Gabriele Gravina avrebbe tentato un colpo a sorpresa: José Mourinho. Il profilo dello Special One, apprezzato per lo stile di gioco e l’esperienza internazionale, era ritenuto perfetto per guidare l’Italia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Nazionale, serve il nome forte. Ecco perché Mourinho sarebbe l’uomo giusto - La notte è buia e il tunnel in cui si è infilata la Nazionale Italiana continua a sembrare lunghissimo.

Arrigo Sacchi la tocca piano sul problema della Nazionale italiana: è sempre un problema di giocatori eCT? "C'è materia per scrivere un romanzo, che per adesso, purtroppo, non sarebbe a lieto fine. Mi è difficile commentare la decisione di mandare via Spall Partecipa alla discussione

Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan Un altro tassello di questa girandola di allenatori sta andando al proprio posto: per l'ex allenatore della Juventus è pronto un contratto triennale. Max è pronto per ritornare nel 'suo' Milan #Allegri #AcMilan # Partecipa alla discussione

