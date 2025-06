Allegri è già infuriato | Dimissioni immediate

Il clima tra Allegri e il Milan si fa sempre più teso, con le recenti mosse di mercato che alimentano i sospetti di una possibile partenza immediata del tecnico. Reijnders ormai al City, Maignan sul punto di trasferirsi al Chelsea, Theo Hernandez e Leao in bilico: il Diavolo rischia di perdere pezzi fondamentali. In un contesto così fragile, i rossoneri dovranno investire pesantemente sul mercato per ricostruire una squadra competitiva e riaccendere la passione dei tifosi.

Le mosse di mercato del Milan non possono far piacere a Massimiliano Allegri e i tifosi vedono già lo spettro delle dimissioni Reijnders è ormai andato al City, Maignan lo seguirà sbarcando al Chelsea. Poi c’è Theo Hernandez, più fuori che dentro al Milan. Infine Leao, anche lui indicato come possibile partente. I rossoneri si potrebbero ritrovare praticamente senza la spina dorsale della squadra e dovranno investire molto sul mercato per ricostruire la rosa. Una rosa affidata a Massimiliano Allegri, un allenatore che – per quanto aziendalista – non si accontenta certo di partecipare, ma punta alla vittoria. 🔗 Leggi su Sportface.it

Caos Milan, il disorientamento è totale: "Dimissioni per Allegri" - Il caos al Milan scuote i tifosi e l'ambiente rossonero, con un clima di forte disorientamento e incertezza.

