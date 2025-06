All’Astoria si scrive insieme il futuro | un incontro per partire con le proposte della nuova stagione culturale

L’ex cinema Astoria si rinnova, diventando un centro pulsante di creatività e partecipazione per la comunità. Martedì 10 giugno, associazioni, cittadini e gruppi informali si sono riuniti per tracciare insieme le linee guida della nuova stagione culturale. Un momento fondamentale per condividere idee, proposte e sogni, gettando le basi per un futuro ricco di iniziative coinvolgenti. Allora, pronti a scrivere insieme il prossimo capitolo?

L'ex cinema Astoria continua a trasformarsi in un luogo vivo, partecipato e generativo. Nella serata di martedì 10 giugno, un primo gruppo di associazioni, singoli cittadini e gruppi informali si è ritrovato nello spazio dell'Astoria per partecipare all'incontro tecnico di avvio della nuova.

