Allarme sicurezza nella Provincia di Taranto | l’FSP Polizia di Stato denuncia i tagli alle risorse

La sicurezza a Taranto è in allarme: la FSP Polizia di Stato denuncia i tagli alle risorse che mettono a rischio l’ordine pubblico. Con il piano previsto per il 2025 che prevede “zero unità” aggiuntive, la provincia si trova ad affrontare una sfida cruciale. Tarantini Time Quotidiano evidenzia come la mancanza di investimenti possa compromettere la tutela dei cittadini. È ora di fare fronte comune per difendere la sicurezza nella nostra comunità.

Tarantini Time Quotidiano La segreteria provinciale di Taranto del sindacato FSP Polizia di Stato ha diffuso un comunicato in cui esprime forte preoccupazione per le condizioni della sicurezza pubblica nella provincia. Secondo quanto riportato, il piano di rafforzamento per la Polizia di Stato previsto per Taranto a partire dal 10 giugno 2025 prevede “zero unità” aggiuntive per la Questura, come già avvenuto nel precedente piano. Il sindacato evidenzia che “ogni singolo Ufficio di Polizia nella Provincia di Taranto è costretto a scelte di ridimensionamento del personale e delle attività svolte”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Allarme sicurezza nella Provincia di Taranto: l’FSP Polizia di Stato denuncia i tagli alle risorse

