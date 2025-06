Allarme salmonella il ministero ritira dal mercato 12 lotti di tartufi dolci | quali sono i prodotti richiamati

Allarme salmonella: il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato 12 lotti di tartufi dolci a causa di un sospetto di contaminazione. Questa misura preventiva riguarda diverse marche, tra cui Sal de Ibiza, Viani e Antica Torroneria Piemontese, ma anche confezioni anonime. La sicurezza dei consumatori è prioritaria, quindi è importante conoscere quali prodotti sono coinvolti e adottare le giuste precauzioni. Ecco i dettagli sui lotti richiamati per garantire la vostra tutela.

Con una nota rilasciata ieri 10 giugno, il Ministero della Salute, su segnalazione dell’azienda produttrice, ha disposto il richiamo in via precauzionale di 12 lotti di tartufi dolci per la sospetta presenza di salmonella. I prodotti dolciari realizzati da “Golosità dal 1885 Srl” sono commercializzati con i marchi Sal de Ibiza, Viani, Antica Torroneria Piemontese, oltre che ad altre confezioni vendute con incarto anonimo. I prodotti richiamati. Tutti i prodotti richiamati sono stati prodotti nello stabilimento di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, e appartengono ai lotti: L519-4, L516-2, L520-4, L522-4 ed L522-1. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: salmonella - ministero - lotti - tartufi

Pericoloso salmonella nei cioccolatini. Ministero della Salute richiama vari marchi: “Non mangiateli” - Attenzione, amanti del cioccolato! Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme importante: alcuni tartufi dolci di marche rinomate come Sal de Ibiza, Viani e Antica Torroneria Piemontese sono stati richiamati a causa di un rischio Salmonella.

