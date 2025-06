Allarme Litorale | Indispensabile ambulanza fissa

Allarme litorale: l’assenza di un’ambulanza fissa sul lungomare di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone rischia di compromettere la sicurezza di residenti e turisti. Il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, lancia un accorato appello affinché venga garantita un’ambulanza attrezzata h24 anche questa estate. La mancanza di questo servizio essenziale preoccupa e richiede interventi immediati per tutelare la salute di tutti.

Stessa spiaggia, stesso mare, ma anche stessa mancanza di ambulanza fissa sul litorale. Il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli lancia l’appello per la situazione del lungomare che, dice, "anche quest’estate rischia di non avere a disposizione un’ambulanza attrezzata h24 che preoccupa fortemente commercianti e residenti di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone". Il numero uno dell’associazione di categoria ha fatto sapere di essersi attivati immediatamente chiedendo a Regione, Comune e Usl "la garanzia di una copertura totale del servizio a partire da adesso e per tutta la stagione estiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it