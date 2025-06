Allarme energia così le aziende se ne vanno

L’allarme energetico sconvolge il settore ceramico italiano: aziende in fuga, produzione e fatturato in calo, investimenti in declino. Anche quando le vendite crescono, le prospettive negative non svaniscono, dipingendo una realtà più nera che bianca. Il consuntivo 2024 di Confindustria Ceramica evidenzia un quadro critico, aggravato da costi energetici elevati e concorrenza internazionale spietata, lasciando il settore di fronte a sfide decisive per il suo futuro.

Flettono produzione e fatturato, e se crescono le vendite le buone notizie finiscono qui, dal momento che in calo ci sono anche gli investimenti. È in bianco e nero, ma più in nero che in bianco, la fotografia che il consuntivo 2024 di Confindustria ceramica, presentato ieri, scatta alle aziende di casa nostra. Raccontandone difficoltà diffuse, acuite dall’aumento dei costi energetici e da una concorrenza internazionale che la depotenzia su mercati sui quali la domanda è in contrazione. Gli allarmi, che l’associazione degli industriali della ceramica lancia, non è il primo, ma sale altissimo alla luce di numeri che non diranno tutto, ma qualcosa suggeriscono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Allarme energia, così le aziende se ne vanno"

