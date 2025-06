Allarme cinghiali nel quartiere Sant' Eustachio la denuncia

Nel cuore del quartiere Sant Eustachio, un allarme cresce tra i residenti: cinghiali che rovistano tra i rifiuti, avvicinandosi alle auto e creando una situazione di insicurezza. La denuncia, accompagnata da fotografie, rivela un problema ormai fuori controllo e ignorato dalle autorità . È arrivato il momento di ascoltare le voci dei cittadini e intervenire prontamente per garantire la sicurezza di tutti.

Cinghiali che rovistano tra i rifiuti, la segnalazione arriva da un nostro lettore, presso il quartiere Sant Eustachio, con tanto di fotografie. "Siamo pieni di cinghiali" ci scrivono. "Vanno vicino alle auto ma nessuno ci ascolta o interviene".

