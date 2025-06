Allarme a Bibiana | uomo caduto in un dirupo mentre cerca di raccogliere le more

Un drammatico incidente si è verificato a Bibiana nella serata di ieri, quando un uomo di 65 anni, senza fissa dimora, è precipitato in un dirupo di circa dieci metri mentre cercava di raccogliere more selvatiche. L'allarme è scattato tempestivamente, mobilitando i soccorritori. La vicenda mette in luce le difficili condizioni di vita di molte persone senza fissa dimora e l’importanza di interventi mirati per garantire la loro sicurezza. A...

Allarme nella prima serata di ieri, martedì 10 giugno 2025, in via San Vincenzo a Bibiana dove un senzatetto italiano di 65 anni, che da poco si era stabilito con un materasso nella zona, è caduto in un dirupo profondo una decina di metri nel tentativo di raccogliere alcune more selvatiche.

