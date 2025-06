Alla sinistra manca l’immaginario | sta qui la ragione della sconfitta del referendum cittadinanza

Alla sinistra manca l'immaginario, e questa lacuna spiega in parte la sconfitta nel referendum sulla cittadinanza. Spesso si pensa che la sinistra abbia lasciato il campo della sicurezza alla destra, ma in realtà il problema è molto più profondo: nessuna delle due parti ha realmente affrontato questa tematica, preferendo spesso usarla come strumento di consenso. La chiave per cambiare le sorti di questa discussione risiede proprio nell’immaginario collettivo, perché senza una visione condivisa, il dibattito rimane vuoto e inutile.

di Francesco Grillo Spesso si è sentito dire che la sinistra avrebbe lasciato il tema della sicurezza alla destra. Questa credenza è ormai così tanto interiorizzata che non viene né discussa né approfondita. Ma cosa vuol dire esattamente? A dire il vero il tema della sicurezza non è mai stato realmente affrontato né dalla sinistra né dalla destra. Anzi, ad esser più precisi, il tema della sicurezza è stato d'interesse soltanto per la destra, ma esclusivamente sul piano della percezione della sicurezza, non di certo su quello della realtà sociale che produce quotidianamente le condizioni per la devianza.

