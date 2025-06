Alla Pasticceria Fancy un Coffee DJ Set in collaborazione con Oatly

alla pasticceria Fancy un coffee DJ set in collaborazione con Oatly. Firenze si prepara a vivere un sabato mattina all'insegna della buona musica e del caffè di qualità. Presso la Pasticceria Fancy, situata in Via Francesco Valori 4R, si terrà un evento speciale, il "Coffee DJ Set", in programma per sabato 14 giugno, dalle 10:00 alle 12:30. L'evento promette di trasformare un semplice risveglio in un’esperienza sensoriale unica, unendo ritmo, gusto e innovazione.

