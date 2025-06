Alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal 17 giugno le geografie dell’anima di Andrea Lelario

Dal 17 giugno al 21 settembre 2025, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma apre le porte a un viaggio nell’anima con “Le geografie dell’anima” di Andrea Lelario. Un percorso emozionante tra incisioni, fotoincisioni, disegni e grafite, che svelano segno, inconscio e memoria. Preparatevi a esplorare territori profondi e universali, dove arte e introspezione si incontrano per toccare le corde più segrete dell’essere.

Un racconto lungo un viaggio di Andrea Lelario a cura di Nicoletta Provenzano Alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dal 17 giugno al 21 settembre 2025, le geografie dell’anima di Andrea Lelario Incisioni, fotoincisioni, disegni e grafite per un itinerario tra segno, inconscio e memoria Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma Viale delle Belle Arti, 131 – Roma 17 giugno – 20 settembre 2025 Dal 17 giugno al 21 settembre 2025, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita Un racconto lungo un viaggio, personale di Andrea Lelario a cura di Nicoletta Provenzano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal 17 giugno le geografie dell’anima di Andrea Lelario

