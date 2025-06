Alla Galleria Borghese, i "Poemi della terra nera" di Wangechi Mutu invitano il pubblico a un viaggio tra mitologia, poesia e realtà sociali. Questa mostra, curata da Cloé Perrone, si trasforma in un intervento site-specific che valorizza le sale del museo, offrendo uno sguardo profondo sulla connessione tra arte, cultura e ambiente. Un'occasione imperdibile per immergersi in un universo ricco di significati e suggestioni, che...

(askanews) – Si intitola Poemi della terra nera la mostra dell'artista keniota e americana Wangechi Mutu, alla Galleria Borghese fino al 14 settembre prossimo. Il titolo evoca il profondo significato della pratica di Mutu che tocca poesia e mitologie ma è profondamente ancorata ai contesti sociali e materiali contemporanei. La mostra curata da Cloé Perrone è concepita come un intervento site-specific che si sviluppa nelle sale interne del museo, sulla facciata, nei Giardini Segreti, e sfida la tradizione classica attraverso sospensioni, forme frammentate, nuove mitologie immaginate. All'interno del museo Mutu riconsidera radicalmente lo spazio, stabilisce una relazione con le architetture classiche e le sue sculture non celano mai la collezione Borghese, ma si aggiungono lievi, come spiega la direttrice della Galleria Francesca Cappellett i: «Volevamo veramente mettere in scena, in un luogo di perfetta bellezza come la galleria Borghese, un aspetto che ci riporta alla bellezza, a considerare la bellezza come qualcosa di non stabile ma di continuamente mutabile e soprattutto trascendentale e spirituale.