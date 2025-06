Alla discoteca P1 nel giardino esterno si balla con la più bella musica di tutti i tempi

Preparati a vivere un weekend indimenticabile alla Discoteca P1 di Abano Terme! Nel suo incantevole giardino esterno, il 13 giugno si accenderà la notte con le note più belle di sempre, catering per ogni gusto musicale. Venerdì sera sarà un party ricco di energia e divertimento, con live di Giancarlo e Santamonica Band. Non perdere questa occasione di ballare sotto le stelle: l’estate sta per cominciare, e la festa continua!

Ce n’è per tutti i gusti nel prossimo fine settimana targato Discoteca P1, la disco di via Giusti, ad Abano Terme. Venerdì 13 giugno Si parte come sempre di venerdì, il 13 giugno, con nel giardino live Giancarlo e Santamonica Band. Nella stessa serata, ma nella zona disco dell’area estiva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Alla discoteca P1 nel giardino esterno si balla con la più bella musica di tutti i tempi

In questa notizia si parla di: discoteca - giardino - tutti - esterno

Alla discoteca P1 si inaugura il giardino estivo con “La notte dei ricordi” - alla discoteca p1 si inaugura il giardino estivo con la notte dei ricordi. Sabato 7 giugno, il cuore di Abano Terme si anima per un evento imperdibile: il nuovo Giardino Estivo della Discoteca P1.

RITMO LATINO! SUMMER EDITION ? TUTTI I SABATI DI GIUGNO ? Continua la musica e il divertimento! Continuate a ballare con noi! Solo da noi trovate: - Locale climatizzato ? - Giardino Esterno - Serata con Animazione Partecipa alla discussione

Il classico appuntamento estivo dedicato al vasto mondo dei Crostacei, con prodotti d’eccellenza attentamente selezionati. Se il meteo sarà dalla nostra parte …la cena verrà svolta tutta all’esterno nel nostro giardino SCAMPI IRLANDA LABADIE nature infilzin Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alla discoteca P1 nel giardino esterno si balla con la più bella musica di tutti i tempi; Come sarà la discoteca più grande del mondo: dai giardini pensili alla terrazza a cupola; Tutti a ballare in Triennale Milano. Apre Voce, un'ex famosa discoteca sul parco, oggi nuovo polo del sound.

Alla discoteca P1 nel giardino esterno si balla con la più bella musica di tutti i tempi - Doppio appuntamento anche sabato 14 giugno, con nel giardino live l’esibizione di Romeo Leopardo e la grande ospite Daniela Nespolo in una disco liscio tutta da gustare.

Rissa all’esterno della discoteca Circus, cinque giovani denunciati - Forse la lite è iniziata all’interno della discoteca Circus di via Dalmazia ...