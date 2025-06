Alla chiesa di Sant’Alessandro di Lucca torna il ‘Festival della Sintesi’ con grandi ospiti

alla chiesa di sant'Alessandro di Lucca torna il Festival della Sintesi, un evento che quest'anno promette grandi ospiti e momenti di riflessione profonda. Come suggerisce Pascal, la sintesi richiede attenzione e maestria: un'arte tanto affascinante quanto indispensabile nel nostro mondo complesso.

LUCCA – Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve. Q uesto celebre aforisma di Blaise Pascal – che evidenzia l’attenzione necessaria per essere sintetici – venne usata 10 anni per presentare al pubblico la prima edizione del Festival della sintesi. Da lì è partito un lungo viaggio che ha ricercato la brevità intelligente negli ambiti più vari per promuovere la sintesi come forma di comunicazione efficace, trasversale e interdisciplinare. L’appuntamento con la decima edizione del Festival della sintesi è a Lucca, dal 18 al 21 giugno, nella chiesa di Sant’Alessandro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Festival della Sintesi a Lucca, dieci anni di brevità intelligenti. Tra gli ospiti Sergio Rubini e Carlo Freccero Dal 18 al 21 giugno, chiesa di Sant'Alessandro

La decima edizione del Festival della sintesi vi aspetta dal 18 al 21 giugno nella chiesa di Sant'Alessandro!

FESTIVAL DELLA SINTESI 2025 – X EDIZIONE 18 – 21 GIUGNO | CHIESA DI SANT'ALESSANDRO, LUCCA Letteratura, teatro, geopolitica, costume, psicologia e spiritualità tra gli ospiti del 2025 Sergio Rubini, Carlo Freccero, Ezio Luzzi e Tonino Raffa, Elio Pecora

La brevità dura a lungo. Il festival della Sintesi compie dieci anni - La manifestazione ideata da Alessandro Sesti torna dal 18 al 21 giugno nella chiesa di Sant’Alessandro, fresca di migliorie e restauri.