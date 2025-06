Alla Biennale d’Architettura di Venezia le ricette per cucinare a bordo di un’astronave

Alla Biennale di Venezia, un dialogo innovativo svela come il cibo a bordo di un'astronave trasformi le sfide dello spazio in opportunità di riflessione culturale e filosofica. Tra ricette future e impatti sociali, il cibo diventa il ponte tra Terra e universo, invitandoci a immaginare un nuovo modo di vivere e condividere il nutrimento nell'infinito. Ecco come questa rivoluzione gastronomica sta già prendendo forma.

