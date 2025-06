Alimentazione la pasta da quasi 50 anni nel menù degli atleti e la scienza ne conferma l’utilità

Da quasi 50 anni, la pasta occupa un posto di prestigio nel menu degli atleti, e la scienza ne conferma i benefici. Dal suo debutto a Montréal 1976, questa fondamentale fonte di carboidrati ha rivoluzionato l’alimentazione sportiva, contribuendo a migliorare le performance. Oggi, il Comitato olimpico USA sottolinea che un basso apporto di carboidrati compromette i risultati. La storia e gli studi continuano a celebrare il ruolo protagonista della pasta nell’universo del fitness e dello sport.

La pasta ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dell'alimentazione sportiva quasi 50 anni fa, a Montréal 1976, rivoluzionando le abitudini degli atleti. Oggi persino il Comitato olimpico Usa evidenzia che un basso consumo di carboidrati peggiora la performance sportive. A celebrare anche questo successo è stato l'ultimo appuntamento del ciclo di

Non mi sento in colpa se mangio un piatto di pasta, quando ero piu' giovane magari sì, ora non m'interessa, perché so che quel piatto mi rende felice, e se sono felice dormo meglio, lavoro meglio, vivo meglio. L'obiettivo, ma questo l'ho capito col tempo, non è Partecipa alla discussione

La pasta ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dell'alimentazione sportiva quasi 50 anni fa, a Montréal 1976, rivoluzionando le abitudini degli atleti.

