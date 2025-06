Alfa Romeo e Luna Rossa due icone italiane unite da passione e innovazione

Alfa Romeo e Luna Rossa, due icone italiane, uniscono passione e innovazione in una partnership che promette emozioni incredibili. Con Alfa Romeo come sponsor ufficiale, il sogno di eccellenza sportiva si trasforma in realtà : insieme affrontano la 38esima America’s Cup, la regata più affascinante al mondo, che per la prima volta sbarca in Italia, nello straordinario scenario del...[continua]

(Adnkronos) – Alfa Romeo sigla una nuova, prestigiosa alleanza sportiva diventando sponsor ufficiale di Luna Rossa, emblema della vela d’eccellenza made in Italy. In vista della 38esima America’s Cup, le due realtà affronteranno insieme la regata più iconica al mondo, che per la prima volta nella storia farà tappa in Italia, nello straordinario scenario del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

