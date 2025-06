Alessio Boni e Cesvi in un docu-film sul campo rifugiati in Uganda | per dare voce a chi fugge dalla guerra

Alessio Boni, volto noto e appassionato attore, si immerge nel cuore dell’Uganda per raccontare storie di speranza e resilienza. In “Lo sguardo dell’altro – Palabek, Uganda”, il docu-film prodotto da Cesvi e interpretato dallo stesso Boni, il pubblico è invitato a vedere il mondo attraverso gli occhi di chi fugge dalla guerra. Un’immersione autentica che suscita empatia e invita all’azione, perché ogni voce merita di essere ascoltata.

Bergamo. Uno sguardo che non distoglie gli occhi, ma fissa il dolore e la dignità di chi ha ormai perso tutto. È questo il cuore di “ Lo sguardo dell’altro – Palabek, Uganda”, il docu-film di e con Alessio Boni, una produzione esclusiva per l’organizzazione umanitaria Cesvi, nata dall’esperienza diretta dell’attore nel campo profughi situato nel nord del Paese, e in cui l’ONG opera dal 2017. Attraverso le immagini raccolte sul campo e le testimonianze “Lo sguardo dell’altro”, attraverso un racconto autentico e coinvolgente, dà voce a chi è stato dolorosamente costretto a fuggire dalla guerra e dalla fame. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: campo - alessio - boni - cesvi

C’è uno sguardo che non dimentichi più. È quello di chi ha perso tutto ma trova la forza di ricominciare. Alessio Boni racconta Palabek, il campo profughi ugandese dove la speranza si costruisce ogni giorno. Un documentario che non si guarda soltanto: si s Partecipa alla discussione

Alessio Boni Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo Sguardo dell'Altro: in Uganda Alessio Boni e Cesvi danno voce ai dimenticati di Palabek; Alessio Boni e Cesvi raccontano il campo rifugiati Palabek: un docu-film dà voce a chi fugge dalla guerra; Alessio Boni e CESVI raccontano il campo rifugiati Palabek in Uganda: un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra.

Alessio Boni e CESVI raccontano il campo rifugiati Palabek in Uganda: un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra - Uno sguardo che non distoglie gli occhi, ma fissa il dolore e la dignità di chi ha ormai perso tutto.

Alessio Boni e Cesvi raccontano il campo rifugiati Palabek: un docu-film dà voce a chi fugge dalla guerra - Uno sguardo che non distoglie gli occhi, ma fissa il dolore e la dignità di chi ha ormai perso tutto.