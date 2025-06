Alessandro Picardi, figura di spicco nel panorama industriale italiano e vicepresidente di Confindustria, assume il ruolo di Chief Corporate Affairs di Mobilize Renault Group in Italia. Con un’esperienza pluriennale alle spalle, Picardi avrà il compito di guidare le strategie corporate e di potenziare le operazioni italiane del gruppo. Tra le priorità del suo mandato – si legge in una nota – particolare rilievo sarà riservato alla valorizzazione degli ...

Il vicepresidente e consigliere generale di Confindustria, Alessandro Picardi, è il nuovo Chief Corporate Affairs di Mobilize Renault Group in Italia. Picardi avrĂ la responsabilitĂ di coordinare tutte le attivitĂ corporate di Mobilize, con l'obiettivo di favorire in modo strategico lo sviluppo delle operazioni italiane. "Tra le prioritĂ del suo mandato – si legge in una nota – particolare rilievo sarĂ riservato alla valorizzazione degli investimenti nella nuova mobilitĂ , un ambito chiave per la visione del Gruppo automobilistico francese. L'obiettivo è offrire soluzioni di mobilitĂ smart, connesse e accessibili, in linea con la missione industriale del gruppo.