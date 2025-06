Alessandro Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere della Regione Puglia

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico e consigliere regionale della Puglia, ha annunciato le sue dimissioni in seguito a un'inchiesta giudiziaria. Questa decisione, presa con responsabilità , apre un nuovo capitolo per la regione, che si prepara a un rinnovamento e a una riflessione sulla trasparenza e l’impegno politico. La sua scelta segna un momento cruciale nel panorama politico pugliese, invitando alla fiducia e alla ricostruzione.

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Lecce, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, anche da consigliere regionale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Alessandro Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere della Regione Puglia

In questa notizia si parla di: alessandro - delli - noci - assessore

Corruzione, operazione della Finanza: chiesto l'arresto per 11, c'è anche Alessandro Delli Noci - Una nuova inchiesta scuote il mondo della finanza e della politica: la procura di Lecce ha avanzato richieste di arresto per 11 persone, tra cui spicca il nome di Alessandro Delli Noci, nell’ambito di un'indagine per corruzione.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ribadisce la sua «totale fiducia» nell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, indagato dalla Procura di Lecce in un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla corr Partecipa alla discussione

A Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso piena fiducia nell’assessore regionale Alessandro Delli Noci, indagato per reati contro la pubblica amministrazione. L’11 giugno è previsto l’interrogatorio davanti al gip. Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Puglia, Alessandro Delli Noci si dimette da assessore regionale; Lecce, chiesto l'arresto per l'assessore regionale Delli Noci. Ombre sull'ateneo del Salento. «Convenzioni su misura, prof complici»; Lecce, il «metodo» Delli Noci anche in altri Comuni e all’Università : cosa c'è nelle carte.

Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere Puglia - Alessandro Delli Noci si è dimesso da consigliere regionale e da assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.

Alessandro Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere della Regione Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alessandro Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere della Regione Puglia ...