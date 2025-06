Alessandra Amoroso oltre 4mila fan a Caracalla | tra gli ospiti Annalisa e Panariello – Video

Un’atmosfera magica ha avvolto le Terme di Caracalla, dove Alessandra Amoroso, radiosa e piena di energia nonostante la gravidanza al settimo mese, ha conquistato oltre 4 mila fan nel suo ‘Fino a Qui Summer Tour 2025’. La sua performance, accompagnata da ospiti d’eccezione come Annalisa e Panariello, ha dimostrato che il talento e la passione non conoscono limiti. Un evento indimenticabile che conferma il suo status di artista straordinaria e versatile.

