Alcaraz una famiglia di prodigi | Jaime trionfa nello stesso giorno del fratello Carlos El Paìs

Una vera famiglia di talenti, gli Alcaraz, hanno conquistato i cuori degli appassionati di tennis in un giorno indimenticabile. Mentre Carlos scriveva la storia al Roland Garros diventando il numero due al mondo, il suo fratellino Jaime festeggiava il trionfo nel campionato juniores. Una domenica ricca di emozioni e successi che dimostra come il talento possa davvero essere una questione di famiglia. La passione per il tennis continua a splendere tra loro, portando avanti un’eredità di eccellenza e determinazione.

Jaime Alcaraz, fratellino di Carlos, ha appena trionfato nel campionato juniores di tennis proprio in contemporanea con la vittoria del numero due al mondo nel Roland Garros. Domenica pomeriggio erano entrambi in campo, tra l’altro nel giorno del quattordicesimo compleanno del più piccolo di casa Alcaraz. Una famiglia di prodigi. A seguire quanto riportato da El Pais. Jaime Alcaraz trionfa nel campionato juniores di tennis mentre Carlos batteva Sinner!. “Jaime Alcaraz, fratello minore di Carlos, è stato incoronato due volte campione regionale juniores, mentre la stella del tennis internazionale ha vinto il Roland Garros per la seconda volta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz, una famiglia di prodigi: Jaime trionfa nello stesso giorno del fratello Carlos (El Paìs)

