Alcaraz ‘beffa’ tasse dopo Roland Garros | Spagna si prende 46% del montepremi

Le vittorie di Carlos Alcaraz a Roland Garros portano a casa non solo prestigio e gloria, ma anche un’inaspettata sfida fiscale. Dopo aver trionfato sul campo, il tennista spagnolo si trova ad affrontare un’ondata di tasse che riducono significativamente il ricco montepremi. Con oltre 2,5 milioni di euro vinti, la domanda sorge spontanea: quanto davvero rimane nelle tasche di Alcaraz? La risposta potrebbe cambiare la prospettiva sui premi dei grandi tornei dello Slam.

(Adnkronos) – Le tasse si mettono tra Carlos Alcaraz e il ricco montepremi del Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo ha vinto la finale dello Slam parigino battendo Jannik Sinner in una partita epica da oltre cinque ore, conquistando la fetta maggiore dei premi messi in palio dal torneo. Grazie al successo di Parigi, il secondo consecutivo, Alcaraz ha infatti guadagnato oltre due milioni e 500mila euro, 2.550.000 per l’esattezza. Ma, come detto, tra lui e il maxi montepremi ci si è messo lo Stato spagnolo. Secondo quanto spiegato da El Economista infatti, il tennista numero due del mondo dovrà pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche, che ammonta, escludendo le tasse deducibili, a circa 1. 🔗 Leggi su Seriea24.it