Alberto Tomba il docufilm sulla leggenda dello sci

Alberto Tomba, il celebre "La Bomba", diventa protagonista nel nuovo documentario «1.14” – An Alberto Tomba Story», presentato al Milano Film Festival. Un ritratto emozionante che svela la sua natura più intima e umana, andando oltre i podi e le medaglie. Scopriamo così il lato nascosto di una leggenda dello sci, un uomo che ha saputo trasformare la timidezza in forza e passione. Un racconto che non lascia indifferenti e che rende ancora più vivo il suo mito.

In occasione del Milano Film Festival, è stato presentato al Cinemino il documentario fuori concorso «1.14” – An Alberto Tomba Story», prodotto da Napapijri. Si tratta di un ritratto intimo che svela il lato più personale del leggendario sciatore: «Sono sempre stato timido e introverso, poi crescendo sono cambiato», racconta Tomba, mostrando non solo il campione “condannato a vincere”, ma anche l’uomo dietro il mito. Soprannominato “La Bomba”, Tomba apre le porte della sua casa in Emilia, inclusa una stanza stracolma di coppe, trofei e pettorali da gara. Il titolo del documentario fa riferimento a quel celebre secondo e 14 centesimi di vantaggio accumulato nella prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Calgary del 1988, un distacco che anticipava la conquista dell’oro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alberto Tomba, il docufilm sulla leggenda dello sci

In questa notizia si parla di: tomba - alberto - docufilm - leggenda

Alberto Tomba celebra il trionfo del Bologna in Coppa: "Un abbraccio virtuale" - Alberto Tomba celebra con un abbraccio virtuale il grande trionfo del Bologna in coppa. Un simbolo di passione e orgoglio, Tomba, eroe dello sci italiano, oggi si ferma per il suo cuore rossoblù.

Nonostante sia ormai una leggenda del calcio. Nonostante abbia vinto 37 trofei in carriera. Nonostante abbia battuto tutti i record possibili, anche quelli inimmaginabili. Nonostante stia per arrivare all'incredibile traguardo dei mille gol in carriera. Nonostante si Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alberto Tomba, il docufilm sulla leggenda dello sci; Alberto Tomba oltre il mito: il documentario che riscrive la leggenda; Alberto Tomba show al Cinemino di Milano con Napapijri.

Alberto Tomba: dalla Montagnetta di Milano al docu-film "1.14 – An Alberto Tomba Story" - Alberto Tomba riflette sulla sua carriera e il nuovo docu-

Alberto Tomba e Napapijri, il micro-doc sul campione “condannato a vincere” - Mancano 241 giorni all’inaugurazione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali.