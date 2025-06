Alberto Forconi muore a 60 anni ribaltandosi con il trattorino

Un tragico incidente scuote Tolentino: Alberto Forconi, ex guardia carceraria e padre di famiglia, ha perso la vita a soli 60 anni mentre si ribaltava con il trattorino nei suoi terreni. La tragedia avviene in un momento di quotidianità , evidenziando ancora una volta quanto le attività agricole possano essere insidiose. La comunità piange la perdita di un uomo stimato e dedito alla terra, lasciando un vuoto incolmabile.

Tolentino (Macerata), 11 giugno 2025 – Un'altra tragedia a Tolentino. A perdere la vita, con un incidente col trattore, è stato il sessantenne Alberto Forconi, ex guardia carceraria a Camerino, padre di due figli e nonno di tre nipoti. Ieri mattina intorno alle 10, Forconi si trovava in contrada Pianciano, dove ha alcuni terreni e dove vive il padre Riccardo. Da quando era in pensione, il 60enne si occupava spesso della campagna. Ieri stava tagliando l'erba con un trattorino quando, secondo le prime ricostruzioni, la parte del macchinario con la lama si sarebbe impuntata su un albero. L'uomo è stato sbalzato sulla strada comunale sottostante – il campo si trova 3-4 metri sopra la strada – ed è rimasto schiacciato dal trattorino, ribaltatosi sopra di lui.

