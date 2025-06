Al Victoria club di Abano una settimana in musica

Unisciti a noi al Victoria Club di Abano per una settimana all’insegna della musica e del divertimento! Dal giovedì al sabato, il locale situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria si trasforma in un palcoscenico di emozioni con spettacoli live imperdibili. Giovedì 12 e venerdì 13 giugno, il Gusto E Lidia Live Duo porteranno sul palco melodie coinvolgenti, rendendo ogni serata un’esperienza unica da vivere e ricordare.

Altro fine settimana ricco di appuntamenti al Victoria Club di piazza Cortesi, ad Abano. Nel locale situato all'interno del complesso dell'Hotel Trieste & Victoria si balla dal giovedì al sabato. Giovedì 12 e venerdì 13 giugno sarà protagonista il Gusto E Lidia Live Duo.

Al Victoria Club di Abano, ci attende una settimana indimenticabile all'insegna della musica. Dalla casa della famiglia Borile, situata nel cuore dell'Hotel Trieste & Victoria, ogni serata promette ritmi coinvolgenti e divertimento fino a domenica.

Al Victoria club di Abano una settimana in musica - Nel locale situato all’interno del complesso dell’Hotel Trieste & Victoria si balla dal giovedì al sabato.

