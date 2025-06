Al via lavori per realizzazione area mercatale | investimento complessivo di 1,1 mln di euro

Al via i lavori per trasformare l’ex Giardino delle Delizie in un vivace polo commerciale e di aggregazione a Francavilla Fontana. Con un investimento totale di 11 milioni di euro, il primo lotto di 1,1 milioni dà il via a un progetto ambizioso che valorizzerà questa storica area, portando nuova linfa e opportunità alla comunità locale. Un importante passo avanti per il futuro della città, che promette di rilanciare il suo patrimonio e la sua economia.

FRANCAVILLA FONTANA - Al via i lavori per la realizzazione dell'area mercatale nell'ex Giardino delle Delizie a Francavilla Fontana. Il primo lotto di interventi appena avviato, che prevede un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, interessa la parte estrema del giardino delle Delizie.

