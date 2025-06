Al via la 1000 Miglia e la corsa più bella del mondo torna ad attraversare il centro di Verona | Fascino senza tempo

Preparati a rivivere l’emozione di un evento leggendario: la 1601000 Miglia, la corsa più affascinante del mondo, torna a incantare Verona. Martedì 17 giugno 2025, il "Museo viaggiante" di Enzo Ferrari attraverserà il cuore della città, regalando un spettacolo unico e senza tempo. Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nell’eleganza delle auto da sogno, pronti a vivere momenti indimenticabili.

La storica 1000 Miglia torna ad abbracciare Verona. Martedì 17 giugno 2025, nel pomeriggio, il "Museo viaggiante unico al mondo", come lo definì Enzo Ferrari, attraverserà la città antica da San Zeno (imboccato da Corso Milano) passando per piazza Corrubio, Regaste San Zeno, via Roma, piazza Bra.