Al via il Firenze Rocks i Guns n' Roses i primi sul palco | viabilità e divieti

Al via il Firenze Rocks, l'evento più atteso dell'estate toscana, con i Guns N' Roses che aprono le danze sul palco della Visarno Arena. Tra musica mozzafiato e atmosfere uniche, i fan si preparano a vivere tre giornate indimenticabili, mentre la viabilità si concentra per garantire sicurezza e divertimento. Venerdì 13 giugno, non perdere l’appuntamento con la sperimentazione musicale di uno degli artisti più iconici del panorama internazionale: la musica infiammerà la città e il cuore di tutti gli appassionati.

La grande musica torna a infiammare la Visarno Arena alle Cascine. Dopo i due concerti del re del rock italiano Vasco Rossi è la volta del Firenze Rocks con tre imperdibili date per gli amanti della musica internazionale. Domani, giovedì 12 giugno, venerdì 13 giugno e domenica 15 giugno si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al via il Firenze Rocks, i Guns n'Roses i primi sul palco: viabilità e divieti

In questa notizia si parla di: firenze - rocks - guns - roses

Firenze Rocks 2025, attese 110mila persone per i concertoni - Firenze Rocks 2025 si prepara a conquistare 110mila spettatori tra il 12 e il 15 giugno alla Visarno Arena.

"Firenze Rocks", tre giorni ad alto volume: si parte con i Guns N' Roses #firenzerocks #11giugno https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/firenze-rocks-tre-giorni-alla-visarno-arena_99495341-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

Al #FirenzeRocks 2025 l'unica tappa italiana per Guns N' Roses & Green Day! Korn, Public Enemy e tanti altri ti aspettano a metà giugno. Scopri le date: https://bit.ly/FirenzeRocksFestival… #Rock #Festival #estate @feelflorenceoff Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

I Guns N’ Roses aprono il Firenze Rocks 2025: come raggiungere e dove parcheggiare; Firenze Rocks 2025, le band meno note (qui da noi) che incendieranno il Visarno; Firenze Rocks 2025: Guns N' Roses, Korn e Green Day in concerto alla Visarno Arena.

Al via il Firenze Rocks, i Guns n'Roses i primi sul palco: viabilità e divieti - Dopo i due concerti del re del rock italiano Vasco Rossi è la volta del Firenze Rocks con tre imperdibili date per gli amanti della m ...