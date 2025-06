Al Teatro Verdi lo spettacolo Le Nozze di Figaro

Al Teatro Verdi, un’occasione imperdibile: la Scuola di Musica di Fiesole regala alla città l’opera “Le Nozze di Figaro”. Prenotate subito i posti migliori per vivere questa esperienza unica gratuitamente. La prenotazione è obbligatoria e, per garantirvi la scelta preferita, vi consigliamo di farlo al più presto, poiché nel corso della giornata, i posti si riempiranno in fretta. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

