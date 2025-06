Al Parco delle Rimembranze Fabrizio Monari presenta Oltre il sogno Storie di donne di volley e d' oro

Vieni a scoprire il mondo ispirante di "Oltre il sogno. Storie di donne, di volley e d’oro" con Fabrizio Monari, venerdì 13 giugno alle 20.30 al Parco delle Rimembranze di Carpi. Un’occasione unica per ascoltare storie emozionanti di donne che hanno sfidato limiti e raggiunto l’eccellenza, in un evento coinvolgente condotto da Pierluigi Senatore. Non mancare: le protagoniste di questi racconti ti lasceranno senza parole e con il cuore pieno di entusiasmo.

Il giornalista Fabrizio Monari presenta il suo libro "Oltre il sogno. Storie di donne, di volley e d'oro", venerdì 13 giugno alle 20.30 al Parco delle Rimembranze di Carpi. L'appuntamento, a ingresso libero, è condotto da Pierluigi Senatore. "Oltre il sogno. Storie di donne, di volley e d’oro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Al Parco delle Rimembranze Fabrizio Monari presenta "Oltre il sogno. Storie di donne, di volley e d'oro"

OLTRE IL SOGNO. TREDICI STORIE DI DONNE, DI VOLLEY E D’ORO Fabrizio Monari è tra gli autori finalisti del Premio Protagonisti dello Sport con il suo libro “Oltre il sogno. Tredici storie di donne, di volley e d’oro” (66thand2nd) che presenterà a #SportB Partecipa alla discussione

Sveliamo l’evento di apertura della seconda settimana di No Border Cup 2025. La presentazione del libro “Oltre il sogno. Tredici storie di donne, volley e d’oro” (66thand2nd) insieme all’autore e giornalista @fabrizio.monari , alla pallavolista @gennari_ale Partecipa alla discussione

