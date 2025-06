Al Parco Da Vinci un weekend di musica con la Fiera del Disco

Preparati a vivere un weekend indimenticabile al Parco Da Vinci di Fiumicino! Dal 11 giugno 2025, la Fiera del Disco di Roma trasforma il parco in un vero e proprio paradiso musicale, offrendo a tutti appassionati e curiosi l’opportunità di scoprire tesori nascosti e condividere la passione per la musica. Un evento “no limits” che celebra il patrimonio sonoro e la cultura musicale, rendendo questa stagione estiva davvero speciale. Non mancare!

Fiumicino, 11 giugno 2025- Un evento “no limits” aperto a tutti e dove tutti possono trovare qualcosa di interessante. Potremmo definire così l’appuntamento che caratterizza forse uno dei momenti più belli della stagione estiva offerta dal Parco Da Vinci. Che ospita ancora una volta – come da tradizione – anche quest’anno l’attesa Fiera del Disco di Roma: il più importante evento collezionistico dedicato agli appassionati della musica, sabato 14 e domenica 15 giugno, con ingresso gratuito a partire dalle ore 10. E come sempre ce n’è per tutti i gusti (e per tutte le tasche) nel nome di una tradizione che da 13 anni porta in giro oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia, una ricchissima proposta di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, accessori vintage. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La Fiera del Disco al Parco Da Vinci di Fiumicino - Vieni a scoprire la Fiera del Disco al Parco Da Vinci di Fiumicino, l'appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e collezionismo! Sabato 14 e domenica 15 giugno, oltre 30 espositori offriranno un’ampia selezione di vinili, CD, poster e memorabilia, in un’atmosfera ricca di mille emozioni e pezzi unici.

Il 14 giugno alla 4° Edizione della Fiera del disco, Parco Da Vinci, ci sarà una grande reunion nel mondo della musica per il cinema. Per la prima volta dopo più di vent’anni si ritroveranno nuovamente insieme nello stesso posto per un evento discografico, Fra Partecipa alla discussione

Terza e ultima serata della stagione Domenica 8 Giugno per UnìSono, l’evento musicale inclusivo con dj set realizzato da Walter Vinci Onlus Musica disco, house e funky con due ospiti d’eccellenza: • Bassi Maestro, icona dell’Hip Hop italiano, porterà il suo pr Partecipa alla discussione

