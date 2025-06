Al Papa Giovanni nuova terapia per il tumore alla prostata in fase avanzata

Al Papa Giovanni Nuova si apre una nuova frontiera nella lotta contro il tumore alla prostata in fase avanzata. Con oltre 7 mila diagnosi annuali in Lombardia, questa neoplasia rappresenta ancora una sfida significativa, soprattutto nei casi più aggressivi. Recentemente, un dibattito multidisciplinare a Milano, nato dalla collaborazione tra Europa e istituzioni locali, ha evidenziato come le innovazioni terapeutiche possano offrire nuove speranze ai pazienti e rivoluzionare il futuro delle cure.

Il tumore alla prostata è una delle neoplasie più frequenti tra gli uomini anche in Lombardia con circa 7 mila nuove diagnosi all'anno. Nonostante si possa contare su un programma regionale di screening gratuito e su una percentuale di sopravvivenza a cinque anni assai elevata, i casi avanzati rappresentano una sfida importante. Un dibattito pubblico regionale multidisciplinare, tenutosi di recente a Milano e nato dalla collaborazione tra Europa Uomo Italia e Novartis, ha informato sui percorsi di diagnosi e cura anche alla luce delle attuali innovazioni terapeutiche per i casi più difficili da trattare.

