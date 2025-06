Al Lauro Rossi il concerto del Convitto

Preparati a vivere un evento unico, dove magia, musica e nostalgia si incontrano in un appuntamento imperdibile. Sulle scalinate del teatro Lauro Rossi, le icone dell’infanzia e dell’immaginario si riuniscono per celebrare il talento giovanile in una serata all’insegna di emozioni e ricordi. Non perdere "Forever Young", il concerto di fine anno del Convitto "Leopardi"—un viaggio tra sogno e realtà che ti lascerà senza fiato.

Sulle scalinate del teatro Lauro Rossi, camminano fiere le Winx, salta agile Lupin III, fluttua Sheila di Occhi di Gatto e spunta con il suo inconfondibile sorriso Pollon, pronta a combinare qualche nuovo guaio. Non è un sogno, è la locandina, anzi, la promessa, di " Forever Young ", il concerto di fine anno del Convitto "Leopardi", animato dall’ Orchestra dell’indirizzo musicale della scuola e dal Coro della secondaria "Insieme Cantando", diretti rispettivamente dalle professoresse Marta Montanari e Claudia Calamita. Sul palco, nelle loro t-shirt colorate, i quasi cento studenti delle classi prime, seconde e terze della secondaria di I grado si sono alternati con grinta, cantando e suonando flauti traversi, violini, chitarre e pianoforti, strumenti che ogni giorno imparano a conoscere con passione, grazie al lavoro certosino dei docenti Marta Montanari, David Taglioni, Magdalena Fontana, Giovanni Sorana e Claudia Calamita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Lauro Rossi il concerto del Convitto

