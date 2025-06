Al Gabinetto Vieusseux la mostra Scrittori d’azione e non artisti

Al Gabinetto Vieusseux di Firenze prende vita una mostra imperdibile: "Scrittori d’azione e non artisti". Curata da Elisa Martini, questa esposizione rende omaggio a Eugenio Montale e Alessandro Bonsanti, celebrando due anniversari fondamentali. Un percorso tra i fondi del Gabinetto che rivela il ruolo cruciale degli scrittori come protagonisti attivi nella cultura, sfatando il mito dell’artista isolato. Scopri come le parole possano trasformarsi in azione e lasciare un’impronta indelebile nella storia.

"Scrittori d’azione e non artisti". Eugenio Montale e Alessandro Bonsanti: un percorso tra i Fondi del Gabinetto Vieusseux è la mostra, curata da Elisa Martini dell’Archivio Contemporaneo Bonsanti, con cui il Gabinetto Vieusseux di Firenze celebra quest’anno due importanti anniversari: i cento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al Gabinetto Vieusseux la mostra "Scrittori d’azione e non artisti"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Gabinetto Vieusseux la mostra Scrittori d’azione e non artisti; 'Scrittori d'azione e non artisti', mostra su Montale e Bonsanti; OGGI IN CITTÀ!.

'Scrittori d'azione e non artisti', mostra su Montale e Bonsanti - Il Gabinetto Vieusseux di Firenze celebra i 100 anni di Ossi di seppia di Eugenio Montale (direttore del Vieusseux dal 1929 al 1938) e il cinquantenario della fondazione dell'Archivio Contemporaneo co ...