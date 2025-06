Al Centro Pace di Forlì focus con gli esperti sulle sanzioni economiche

Venerdì alle 18:30, il Centro Pace di Forlì apre le sue porte per un dibattito cruciale su “Sanzioni economiche. Sono davvero uno strumento nonviolento? Funzionano?”. Un’occasione imperdibile per confrontarsi con esperti e riflettere sull’efficacia e le implicazioni di queste misure nel contesto globale, ponendo al centro la tutela dei valori comuni e il ruolo della diplomazia economica. Non mancate a questo momento di approfondimento e dialogo!

Venerdì alle 18:30 al Centro Pace di Forlì in Via Andrelini, 59, si terrà un incontro su "Sanzioni economiche. Sono davvero uno strumento nonviolento? Funzionano?". La riflessione sarà incentrata sulle sanzioni economiche e la tutela dei valori comuni, e l'utilizzo di queste come metodologia.

